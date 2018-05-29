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ООС: Бойовики здійснили 37 обстрілів і 3 теракти, є поранені

Вівторок, 29 травня 2018, 08:00

Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно високою, окрім обстрілів позицій ООС, бойовики застосовували зброю проти мирного населення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

28 травня російсько-окупаційні війська 37 разів порушували режим тиші. З них 9 разів застосовували міномети калібру 82 та 120 мм.

З найбільшою інтенсивністю активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на луганському напрямку, а також в районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка друга, Марїнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине.

Як повідомляється, на обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Під час бойових дій, минулої доби, шість українських військовослужбовців отримали поранення, їх евакуйовано до шпиталів.

Минулої доби російсько-окупаційні війська тричі порушили норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення.

Так, близько 5 години ранку окупанти обстріляли з гранатомета населений пункт Чермалик.

Близько 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномета по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина.

Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю.

За фактами обстрілів мирних населених пунктів російсько-окупаційними військами порушено кримінальні справи.

Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат серед сил ООС немає.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та п'ятьох поранено.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасітероризм
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