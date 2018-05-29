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ООС: Боевики совершили 37 обстрелов и 3 теракта, есть раненые

Вторник, 29 мая 2018, 08:00

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно высокой, кроме обстрелов позиций ООС, боевики применяли оружие против мирного населения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

28 мая российско-оккупационные войска 37 раз нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм.

С наибольшей интенсивностью активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на луганском направлении, а также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

Как сообщается, на обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ.

Во время боевых действий, за минувшие сутки, шесть украинских военнослужащих получили ранения, они эвакуированы в больницы.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения.

Так, около 5:00 утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык.

Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки, вели обстрел из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девочка.

Около 15 часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела.

С начала текущих суток по состоянию на 7.00 утра, потерь среди сил ООС нет.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожено и пятеро ранены.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассетерроризм
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