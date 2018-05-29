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Окупанти вилучили всі відео за день смерті Веджіє Кашка – адвокат

Вівторок, 29 травня 2018, 11:22

Російські силовики вилучили записи з камер спостереження, які могли б пояснити обставини смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов в ефірі Радіо Крим.Реаліі.

"Цікава деталь: усі записи всіх камер спостереження, в поле зору яких могла потрапити Веджіє Кашка, були вилучені того ж дня, 23 листопада невідомими силовиками без будь-яких документів. Де ці відеозаписи і чи існують вони, на поточний момент невідомо", – сказав він.

"Я чекаю, коли матеріал перевірки з прокуратури повернеться назад до слідства, щоб все-таки ознайомитися з цим обсягом інформації і тоді вже, в залежності від змісту, робити подальші заходи", – зазначив адвокат.

26 травня Полозов повідомив, що управління Слідчого комітету РФ в анексованому Криму повторно відмовилося відкрити кримінальне провадження за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

На початку лютого Полозов почав незалежне розслідування загибелі Веджіє Кашка в Криму у 2017 році. За його словами, смерть Кашка – наслідок надмірного і непропорційного застосування до неї сили з боку силовиків, які її затримували.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинуватили у вимаганні у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало зле літній Веджіє Кашка, жінка померла.

Прокуратура АРК, що базується на материковій частині України, відкрила кримінальні провадження за фактами проведення незаконних обшуків, затримань і смерті Веджіє Кашка.

Веджіє Кашка – ветеран кримськотатарського національного руху.

Вона народилася в 1934 році в селі Ускут (нині Привітне), неподалік від Алушти. Після депортації кримськотатарського народу в 1944 році Веджіє Кашка проживала з сім'єю в Узбекистані. У 50-і роки разом зі своїм чоловіком Бекіром вона приєдналася до національного руху кримських татар.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосія
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