Окупанти вилучили всі відео за день смерті Веджіє Кашка – адвокат

5699 переглядів
Вівторок, 29 травня 2018, 11:22

Російські силовики вилучили записи з камер спостереження, які могли б пояснити обставини смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов в ефірі Радіо Крим.Реаліі.

"Цікава деталь: усі записи всіх камер спостереження, в поле зору яких могла потрапити Веджіє Кашка, були вилучені того ж дня, 23 листопада невідомими силовиками без будь-яких документів. Де ці відеозаписи і чи існують вони, на поточний момент невідомо", – сказав він.

"Я чекаю, коли матеріал перевірки з прокуратури повернеться назад до слідства, щоб все-таки ознайомитися з цим обсягом інформації і тоді вже, в залежності від змісту, робити подальші заходи", – зазначив адвокат.

26 травня Полозов повідомив, що управління Слідчого комітету РФ в анексованому Криму повторно відмовилося відкрити кримінальне провадження за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

На початку лютого Полозов почав незалежне розслідування загибелі Веджіє Кашка в Криму у 2017 році. За його словами, смерть Кашка – наслідок надмірного і непропорційного застосування до неї сили з боку силовиків, які її затримували.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинуватили у вимаганні у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало зле літній Веджіє Кашка, жінка померла.

Прокуратура АРК, що базується на материковій частині України, відкрила кримінальні провадження за фактами проведення незаконних обшуків, затримань і смерті Веджіє Кашка.

Веджіє Кашка – ветеран кримськотатарського національного руху.

Вона народилася в 1934 році в селі Ускут (нині Привітне), неподалік від Алушти. Після депортації кримськотатарського народу в 1944 році Веджіє Кашка проживала з сім'єю в Узбекистані. У 50-і роки разом зі своїм чоловіком Бекіром вона приєдналася до національного руху кримських татар.

Теми: Крим Росія
powered by lun.ua
По темі
У Криму знову відмовились відкрити справу за фактом загибелі Веджіє Кашка - адвокат 27 травня 2018, 01:35
Окупанти таємно переселили до Криму вже мільйон росіян – Джемілєв 25 травня 2018, 18:21
Джемілєв: Джерело в РФ підтвердило, що в Криму є ядерні боєголовки 25 травня 2018, 15:57
Усі новини
Головні новини
У Бельгії чоловік на вулиці розстріляв двох поліцейських і захопив заручницю
У поліції прокоментували бажання Стерненка забрати розслідування з Одеси
Правління "Нафтогазу" отримає ще одну премію за виграш суду у "Газпрому"
Автобус з України потрапив у серйозну ДТП в Будапешті: десятки потерпілих
Усі новини
Лайфхаки

Як стати мінімалістом і прожити рік з 70 предметами

дослідження

13 причин, чому бути "нічною совою" – шкідливо