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Оккупанты изъяли все видео за день смерти Веджие Кашка – адвокат

Вторник, 29 мая 2018, 11:22

Российские силовики изъяли записи с камер наблюдения, которые могли бы пояснить обстоятельства смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио Крым.Реалии.

"Интересная деталь: все записи всех камер наблюдения, в поле зрения которых могла попасть Веджие Кашка, были изъяты в тот же день, 23 ноября неизвестными силовиками без каких-либо документов. Где эти видеозаписи и существуют ли они, на текущий момент неизвестно", – сказал он.

"Я жду, когда материал проверки из прокуратуры вернется обратно в следствие, чтобы все-таки ознакомиться с этим объемом информации и тогда уже, в зависимости от содержания, предпринимать дальнейшие меры", – отметил адвокат.

26 мая Полозов сообщил, что управление Следственного комитета РФ в аннексированном Крыму повторно отказалось открыть уголовное производство по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

В начале февраля Полозов начал независимое расследование гибели Веджие Кашка в Крыму в 2017 году. По его словам, смерть Кашка – следствие чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны силовиков, которые ее задерживали.

23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо пожилой Веджие Кашка, женщина скончалась.

Прокуратура АРК, базирующаяся на материковой части Украины, открыла уголовные производства по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти Веджие Кашка.

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения.

Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcия
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