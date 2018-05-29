Здоров'я Сенцова справді почали "підтримувати" в російській в'язниці

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Вівторок, 29 травня 2018, 12:56

Український режисер Олег Сенцов дійсно отримує підтримуючу терапію в російській в'язниці після багатоденної протестного голодування.

Це підтвердив його адвокат Дмитро Дінзе.

"Стан Сенцова Олега наразі стабільний, сьогодні дізнавався", – повідомив він у Facebook.

"Він дійсно отримує підтримуючу терапію. Що значить ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега", – уточнив адвокат.

"Співробітники ФСВП (Федеральної служби виконання покарань РФ – ред.) до ладу по терапії пояснити нічого не можуть, адже вони не медики. Терапією займається медична частина колонії. Більше нічого пояснити не можу. Це все", – додав він.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

Теми: Сенцов політв'язні Росія Крим
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