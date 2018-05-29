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Здоров'я Сенцова справді почали "підтримувати" в російській в'язниці

Вівторок, 29 травня 2018, 12:56

Український режисер Олег Сенцов дійсно отримує підтримувальну терапію в російській в'язниці після багатоденного протестного голодування.

Це підтвердив його адвокат Дмитро Дінзе.

"Стан Сенцова Олега наразі стабільний, сьогодні дізнавався", – повідомив він у Facebook.

"Він дійсно отримує підтримувальну терапію. Що значить ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега", – уточнив адвокат.

"Співробітники ФСВП (Федеральної служби виконання покарань РФ – ред.) до ладу по терапії пояснити нічого не можуть, адже вони не медики. Терапією займається медична частина колонії. Більше нічого пояснити не можу. Це все", – додав він.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на підтримувальну терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

Теми: Сенцовполітв'язніРосіяКрим
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