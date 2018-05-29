Здоровье Сенцова действительно начали "поддерживать" в российской тюрьме

Украинский режиссер Олег Сенцов действительно получает поддерживающую терапию в российской тюрьме после многодневной протестной голодовки.

Это подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал", – сообщил он в Facebook.

"Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу", – уточнил адвокат.

"Сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ – ред.) толком по терапии пояснить ничего не могут, так как они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии. Больше ничего пояснить не могу. Это все", – добавил он.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.