Здоровье Сенцова действительно начали "поддерживать" в российской тюрьме

Украинский режиссер Олег Сенцов действительно получает поддерживающую терапию в российской тюрьме после многодневной протестной голодовки.

Это подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Состояние Сенцова Олега сейчас стабильное, сегодня узнавал", – сообщил он в Facebook.

"Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу", – уточнил адвокат.

"Сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ – ред.) толком по терапии пояснить ничего не могут, так как они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии. Больше ничего пояснить не могу. Это все", – добавил он.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.