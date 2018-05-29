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СБУ розслідує трансляцію сайтом військового параду в Донецьку

Вівторок, 29 травня 2018, 13:56

Служба безпеки розслідує трансляцію сайтом korrespondent.net військового параду в тимчасово окупованому Донецьку 9 травня.

Про це повідомляє народний депутат від "Народного фронту" голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"СБУ таки буде розслідувати трансляцію параду з окупованого Донецька під назвою "Парад Победы 2018 в ДНР". Важливий прецедент", – пише вона у Facebook та публікує відповідь СБУ на її запит.

 

Нардеп обіцяє тримати тему на контролі.

9 травня секретар РНБО  Олександр Турчинов заявив, що ініціюватиме розслідування та відповідне запровадження санкцій щодо українських електронних ЗМІ, які 9 травня вели пряму трансляцію "військового параду" з окупованого Донецьку під заголовком "Трансляція з ДНР".

За словами Турчинова, з відповідним листом він звернувся до СБУ.

Секретар РНБО зазначив, що в цьому випадку  можна говорити "про цілком конкретний злочин - популяризацію терористичної організації". 

Українська правда
Теми: СБУтероризмОРДЛО
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