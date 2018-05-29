СБУ расследует трансляцию сайтом военного парада в Донецке

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Вторник, 29 мая 2018, 13:56

Служба безопасности расследует трансляцию сайтом korrespondent.net военного парада во временно оккупированном Донецке 9 мая.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта" председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"СБУ таки будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием "Парад Победы 2018 в ДНР". Важный прецедент", – пишет она в Facebook и публикует ответ СБУ на ее запрос.

 

Нардеп обещает держать тему на контроле.

9 мая секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые 9 мая вели прямую трансляцию "военного парада" из оккупированного Донецка под заголовком "Трансляция из ДНР".

По словам Турчинова, с соответствующим письмом он обратился в СБУ.

Секретарь СНБО отметил, что в этом случае можно говорить "о вполне конкретном преступлении – популяризации террористической организации".

Украинская правда
Темы: СБУ терроризм ОРДЛО
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