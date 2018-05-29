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Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по представниках ОБСЄ

Вівторок, 29 травня 2018, 13:58
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по представниках ОБСЄ

Бойовики окупованих районів Донецької області 29 травня відкрили вогонь по представниках спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Операції об'єднаних сил.

"У районі населеного пункту Неліпівка, що поблизу Торецька, представники ОБСЄ здійснювали запуск безпілотного літального апарату (БПЛА) для моніторингу місцевості. Близько 11.35, під час запуску БПЛА, відбувся розрив міни на відстані близько 250 метрів від автомобіля ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, постраждалих немає. 

В ООС додають, що обстріл вівся із житлових кварталів Горлівки.

У Командуванні Об’єднаних сил наголосили, що не відкривали вогонь по населених пунктах.

Також  у заяві сказано, що офіційно повідомлено про інцидент представництво ОБСЄ.  

Раніше представники місії неодноразово повідомляли про перешкоджання у роботі з боку бойовиків.

Зокрема, 7 травня озброєні бойовики затримали патруль місії ОБСЄ біля окупованого Дебальцевого.

Українська правда
Теми: ООСОБСЄДонбасОРДЛО
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