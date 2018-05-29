Боевики на Донбассе открыли огонь по представителям ОБСЕ

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Вторник, 29 мая 2018, 13:58

Боевики оккупированных районов Донецкой области 29 мая открыли огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

"В районе населенного пункта Нелиповка, что вблизи Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших нет.

В ООС добавляют, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки.

В Командовании Объединенных сил подчеркнули, что не открывали огонь по населенным пунктам.

Также в заявлении сказано, что официально сообщено об инциденте представительство ОБСЕ.

Ранее представители миссии неоднократно сообщали о препятствовании в работе со стороны боевиков.

В частности, 7 мая вооруженные боевики задержали патруль миссии ОБСЕ у оккупированного Дебальцево.

Украинская правда
Темы: ООС ОБСЕ Донбасс ОРДЛО
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