Місце ДТП з українцями в Будапешті відвідав консул

Місце ДТП з українськими туристами в столиці Угорщини Будапешті відвідав консул, пасажирів забезпечать усім необхідним.

Про це повідомляє прем'єр міністр Володимир Гройсман.

"Аварія з українськими туристами у Будапешті. Наш консул вже відвідав місце ДТП. Тримаємо ситуацію на контролі. Люди будуть забезпечені всім необхідним", – написав він у Twitter.

Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

За даними МЗС, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 28 осіб.

За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.