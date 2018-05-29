Місце ДТП з українцями в Будапешті відвідав консул

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Вівторок, 29 травня 2018, 17:24

Місце ДТП з українськими туристами в столиці Угорщини Будапешті відвідав консул, пасажирів забезпечать усім необхідним.

Про це повідомляє прем'єр міністр Володимир Гройсман.

"Аварія з українськими туристами у Будапешті. Наш консул вже відвідав місце ДТП. Тримаємо ситуацію на контролі. Люди будуть забезпечені всім необхідним", – написав він у Twitter.

Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

За даними МЗС, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 28 осіб.

За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: ДТП
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