Місце ДТП з українцями в Будапешті відвідав консул
Місце ДТП з українськими туристами в столиці Угорщини Будапешті відвідав консул, пасажирів забезпечать усім необхідним.
Про це повідомляє прем'єр міністр Володимир Гройсман.
"Аварія з українськими туристами у Будапешті. Наш консул вже відвідав місце ДТП. Тримаємо ситуацію на контролі. Люди будуть забезпечені всім необхідним", – написав він у Twitter.
Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті.
За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.
За даними МЗС, у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 28 осіб.
За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.
За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.