Место ДТП с украинцами в Будапеште посетил консул
Место ДТП с украинскими туристами в столице Венгрии Будапеште посетил консул, пассажиров обеспечат всем необходимым.
Об этом сообщает премьер-министр Владимир Гройсман.
"Авария с украинскими туристами в Будапеште. Наш консул уже посетил место ДТП. Держим ситуацию на контроле. Люди будут обеспечены всем необходимым", - написал он в Twitter.
Двухэтажный туристический автобус из Украины в понедельник вечером, 28 мая, попал в ДТП в Будапеште.
По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров.
По данным МИД, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 28 человек.
По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей.
По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.