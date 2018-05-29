Место ДТП с украинцами в Будапеште посетил консул

Место ДТП с украинскими туристами в столице Венгрии Будапеште посетил консул, пассажиров обеспечат всем необходимым.



Об этом сообщает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Авария с украинскими туристами в Будапеште. Наш консул уже посетил место ДТП. Держим ситуацию на контроле. Люди будут обеспечены всем необходимым", - написал он в Twitter.

Двухэтажный туристический автобус из Украины в понедельник вечером, 28 мая, попал в ДТП в Будапеште.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров.

По данным МИД, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 28 человек.

По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.