Погром на "Лісовій": затриманого екс-бійця "Азову" відпустили на поруки

Деснянський районний суд Києва відпустив на поруки позафракційного народного депутата Андрія Білецького колишнього бійця "Азову" Павла Мороза, якого затримали після погромів на станції Лісовій у Києві.

Про це повідомляє 29 травня "Громадського ТБ".

Столична прокуратура клопотала про нічний домашній арешт для Морозова.

Водночас лідер партії "Національний корпус", депутат Андрій Білецький заявив, що хоче взятие затриманого на поруки.

25 травня у Києві на ринку біля станції метро "Лісова" власник кіоску під час конфлікту вдарив в обличчя військового пенсіонера і зламав йому ніс. Згодом поліція Києва затримала чоловіка, який побив пенсіонера, його підозрюють у хуліганстві.

Відео побиття чоловіка у Facebook виклала дочка потерпілого. Вона ж і описала у соцмережі увесь конфлікт, що стався.

На наступний день після інциденту представники праворадикальних організацій погромили кіоски, працівник одного з яких побив пенсіонера.

У сутичках постраждало троє правоохоронців. 34 особи доставили до поліції.

29 травня стало відомо, що прокуратура повідомила про підозру 24-річному громадянину Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту, завдав 64-річному киянину черепно-мозкову травму. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.