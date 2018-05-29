Погром на "Лесной": задержанного экс-бойца "Азова" отпустили на поруки

Деснянский районный суд Киева отпустил на поруки внефракционного народного депутата Андрея Белецкого бывшего бойца "Азова" Павла Мороза, которого задержали после погромов на станции Лесной в Киеве.



Об этом сообщает 29 мая "Громадське ТВ".



Столичная прокуратура ходатайствовала о ночном домашнем аресте для Морозова.



В то же время лидер партии "Национальный корпус", депутат Андрей Белецкий заявил, что хочет взять задержанного на поруки.



25 мая в Киеве на рынке возле станции метро "Лесная" владелец киоска во время конфликта ударил в лицо военного пенсионера и сломал ему нос. Впоследствии полиция Киева задержала мужчину, который избил пенсионера, его подозревают в хулиганстве.



Видео избиения мужчины выложила в Facebook дочь потерпевшего. Она и описала в соцсети весь конфликт.



На следующий день после инцидента представители праворадикальных организаций разгромили киоски, работник одного из которых избил пенсионера.



В столкновениях пострадали трое правоохранителей. 34 человека доставили в полицию.



29 мая стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.