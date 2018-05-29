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Керуючий директор ЄБРР викрив 1+1 у поширенні фейку про Данилюка

Вівторок, 29 травня 2018, 22:06

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж розповів, що журналісти телеканалу "1+1" поширили неправдиву інформацію про міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це Франсіс Маліж написав у Facebook.

"Нещодавно я отримав цей знімок екрану, зроблений з відео 1+1. Його представили як доказ того, що міністр Олександр Данилюк купив собі квартиру в Лондоні за мільйон доларів", - зазначив керуючий директор ЄБРР.

 

У сюжеті журналістів стверджується, що вони взяли це фото із сторінки дружини міністра Ольги Данилюк у Facebook. У телеканалі запевнили, що це фото зробили у Великій Британії.

"Єдина проблема із цим блискучим журналістським розслідуванням? "Доказ" у вигляді фотографії зробили у Парижі, у квартирі моєї сім'ї. Я точно знаю коли - міністр і його сім'я провели чудовий вечір з нами під час різдвяних вихідних. Камін та ліпнина все ще в Парижі, дуже дякую", - пояснив Франсіс Маліж.

За його словами, "саме так фальсифікують новини".

Світлину дружини та сина міністра журналісти "1+1" використали у сюжеті "ТСН.Тиждень" від 22 квітня. У ньому вони стверджували, що міністр придбав у Лондоні будинок за більш, ніж 700 тисяч фунтів стерлінгів.

За твердженнями журналістів, сам Данилюк приховував цю покупку.

"Ця вулиця називається "Зелені маєткові сади", будинок номер 100. Звідси впродовж 2010 року Ольга Данилюк викладала свої фотографії та світлини дітей (на цьому моменті у сюжеті використали вищезгадане фото - УП). На одній з них – міністр фінансів України. По одній з них видно, що квартира на першому поверсі, є обіцяний у назві зелений маєтковий сад і басейн. Наразі дім майже порожній, так каже нам листоноша",  - йдеться у сюжеті телеканалу.

Водночас у коментарі "Інтерфакс-Україна", міністр фінансів заявив, що не має власної або орендованої квартири у британській столиці.

"1. Власної квартири в Лондоні не маю. 2. В оренді квартири в Лондоні теж не маю. 3. А от конфлікт з Коломойським (український бізнесмен Ігор Коломойський, співвласник телеканалу "1+1" – ред.) - маю", - зазначив міністр у коментарі агентству.

Пізніше у прес-службі телеканалу прокоментували заяву Франсіса Маліжа.

"Пане Франсіс Маліж, ми дійсно розслідуємо випадки зловживання владою з боку українських високопосадовців. Цікаво, що пан Данилюк не відповів на наведені у матеріалі факти щодо його ймовірної власності закордоном. Замість цього через місяць після виходу сюжету з‘явився ваш допис. Ми хочемо зазначити, що у репортажі немає жодного слова, що фото, про яке ви згадуєте, було зроблене у цьому домі", - йдеться у коментарі автора сюжету журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Він зазначає, що у його матеріалі йдеться про те, що дружина Данилюка, "протягом 2017 року, розміщувала у мережі свої особисті фотографії знаходячись в цьому будинку".

"З огляду на це, у нас є деякі підстави підозрювати, що ви стали об'єктом маніпуляцій, отримавши неправильний переклад сюжету. Ми будемо раді допомогти з коректним перекладом нашого розслідування. Ми вважаємо, що з нього ви дізнаєтеся більше, ніж кілька цікавих фактів з біографії пана Данилюка", - стверджують у телеканалі.

Українська правда

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Теми: ЗМІОлександр ДанилюкКоломойськийЄБРР
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