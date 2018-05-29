Управляющий директор ЕБРР разоблачил 1+1 в распространении фейка о Данилюке

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж рассказал, что журналисты телеканала "1+1" распространили ложную информацию о министре финансов Александре Данилюке.

Об этом Франсис Малиж написал в Facebook.

"Недавно я получил этот снимок экрана, сделанный из видео 1+1. Его представили как доказательство того, что министр Александр Данилюк купил себе квартиру в Лондоне за миллион долларов", - отметил управляющий директор ЕБРР.

В сюжете журналистов утверждается, что они взяли это фото со страницы жены министра Ольги Данилюк в Facebook. В телеканале заверили, что это фото сделали в Великобритании.

"Единственная проблема с этим блестящим журналистским расследованием? "Доказательство" в виде фотографии сделали в Париже, в квартире моей семьи. Я точно знаю когда - министр и его семья провели замечательный вечер с нами во время рождественских выходных. Комин и лепнина все еще в Париже, спасибо", - пояснил Франсис Малиж.

По его словам, "именно так фальсифицируют новости".

Фотографию жены и сына министра журналисты "1+1" использовали в сюжете "ТСН.Тиждень" от 22 апреля. В нем они утверждали, что министр приобрел в Лондоне дом за более чем 700 000 фунтов стерлингов.

По утверждениям журналистов, сам Данилюк скрывал эту покупку.

"Эта улица называется "Зеленый именные сады", дом номер 100. Отсюда на протяжении 2010 года Ольга Данилюк публиковала свои фотографии и фотографии детей (на этом моменте в сюжете использовали вышеупомянутое фото - УП). На одной из них - министр финансов Украины. По одной из них видно, что квартира на первом этаже, есть обещанный в названии зеленый сад и бассейн. Сейчас дом почти пустой, так говорит нам почтальон ", - говорится в сюжете телеканала.

В то же время в комментарии "Интерфакс-Украина", министр финансов заявил, что не имеет собственной или арендованной квартиры в британской столице.

"1. Собственной квартиры в Лондоне нет. 2. В аренде квартиры в Лондоне тоже нет. 3. А вот конфликт с Коломойским (украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец телеканала "1+1" - ред.) - имею", - отметил министр в комментарии агентству.