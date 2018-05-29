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Крищенко: Професійна діяльність поки найочевидніша версія вбивства Бабченка

Вівторок, 29 травня 2018, 23:01
Крищенко: Професійна діяльність поки найочевидніша версія вбивства Бабченка
Новая газета

Начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко заявляє, що наразі рано говорити про конкретні версії вбивства журналіста Аркадія Бабченка, але найбільш вірогідною є його професійна діяльність.

Про це він заявив журналістам з місця вбивства.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Враховуючи його громадську позицію і професійну діяльність це пов’язано з його професійною діяльністю. Але після огляду ще раз місця подій і допиту свідків, можливо з'являться ще версії", - сказав він.

Крищенко також повідомив, що Бабченко не звертався до київської поліції із заявою про можливі погрози і, відповідно, не охоронявся.

"Ми поки не можемо говорити про всю картину і остаточно встановити її до деталей… він помер в кареті швидкої допомоги. Його не довезли до лікарні", - сказав він.

Крищенко не виключив, що вбивця був не один.

"Можливо були інші спільники. Слідчі зараз працюють зі свідками. Поліцейські встановлюють наявність камери відеоспостереження, проводиться слідча робота. Вона продовжиться завтра зранку, коли буде світлий час доби. Буде повторний огляд місця події і повторний обхід території", - сказав Крищенко.

Водночас речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що за фактом вбивство відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ "Умисне вбивство".

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.              

Українська правда

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Теми: ЗМІвбивствокримінал
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