Все про "вбивство" Аркадія Бабченка
Подробиці "вбивства" журналіста
Ввечері 29 травня правоохоронні органи повідомили, що в Києві було вбито російського журналіста Аркадія Бабченка.
Але вже наступного дня голова Служби безпеки України Василь Грицак та генеральний прокурор Юрій Луценко вийшли на прес-конференцію з повідомленням – вбивство було інсценуванням в рамках спецоперації по затриманню організаторів злочину.
Згідно легенди СБУ, близько восьмої вечора Бабченко повертався до свого дому на вулиці Микільско-Слобідській. Ввечері журналіст вийшов у магазин, а коли повертався, на вході у квартиру йому тричі вистрелили у спину.
Постріли почула дружина журналіста, яка в цей час була вдома. Вона ж викликала "швидку".
"Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", – розповів "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Бабченко помер у кареті "швидкої допомоги", не доїхавши до лікарні.
На місце убивства приїхали слідчі, на чолі з начальником київської поліції Андрієм Крищенком.
Одразу після події поліція не володіла жодними точними даними. У правоохоронців навіть не було певності, скільки було нападників. Також не відомо, з якої зброї було скоєно напад.
Слідчі шукали і вилучали дані з камер спостереження у прилеглих до місця трагедії будинках.
Перші результати цієї роботи вдалося отримати досить швидко. Близько 23.30 поліція оприлюднила фоторобот ймовірного убивці Бабченка. Ним міг бути чоловік 40-45 років з сивою бородою, 175-180 см зросту з виразним животом.
Убивця ймовірно був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.
У поліції повідомили, що більш повну інформацію слід очікувати вранці середи, коли буде проведено повний огляд місця убивства і опитано ймовірних свідків.
Хто такий Бабченко?
Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикує путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.
Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.
Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.
Вперше популярність в Україні Бабченко здобув під час Революції Гідності. Тоді він був одним із небагатьох російських журналістів, які не лише об’єктивно висвітлювали події на Майдані, але й самі приїхали для цього в Київ.
У грудні 2013 року широкого розголосу набув, наприклад, блог Бабченка про Майдан як втілення вільного духу Січі.
У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.
В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що в зв'язку з тим, що на його адресу і на адресу його родини неодноразово надходили погрози, вирішив тимчасово покинути Росію.
Як розповів в ефірі телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв, нещодавно Бабченко намагався оформити собі дозвіл на проживання у Чехії, але отримав відмову.
З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR.
Версії "вбивства" Бабченка
Через відсутність будь-якої точної інформації, правоохоронці одразу не готові були висунути офіційні версії убивства журналіста.
Версія перша: професійна діяльність. Саме таку версію в перші години назвав "найбільш вірогідною" начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко.
"Враховуючи його громадську позицію і професійну діяльність, це (убивство – УП) пов’язано з його професійною діяльністю. Але після огляду ще раз місця подій і допиту свідків, можливо з'являться ще версії", – сказав Крищенко.
Версія друга: вбивство російських опозиціонерів в Україні. Відомий російський адвокат Ілля Пономарьов, розповів, що він нещодавно отримав дані про можливі убивства російських політемігрантів в Україні.
"За останні три дні я чув про замовлення на російських опозиціонерів з числа емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Певен, що тут убивцю слід шукати в цьому середовищі", – написав Пономарьов у своєму Facebook.
Як відомо, іншого політичного біженця з Росії, екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, якого захищав Пономарьов, у центрі Києва застрелив пов’язаний із екс-добровольцями Павло Паршов. Тоді ГПУ звинуватила у замовленні вбивства Росію.
"Російський слід" у вбивстві Бабченка буде одним з головних. Особливо, враховуючи той фактор, що предметом професійних зацікавлень Бабченка була саме Росія та її агресивна політика у різних частинах світу, в тому числі Україні.
Близький до глави МВС Арсена Авакова народний депутат Антон Геращенко заявив про ймовірну участь російських спецслужб у "вбивстві" журналіста.
"Очевидно, що однією з версій буде – дії російських спеслужб з усування осіб, що заважають і далі отруювати росіян про те, що насправді коїться в Росії і в Україні", – написав депутат у Facebook.
Водночас у самій Росії зреагували на "вбивство" Бабченка навдивовижу оперативно. Майже одразу після скоєння "злочину" Слідком Росії порушив кримінальну справу через "убивство російського громадянина", а МЗС РФ виступи із заявою про безкарність убивць в Україні.
Під час засідання Радбезу ООН, яке проходило увечері вівторка, представник Росії Василь Небензя також використав убивство Бабченка як аргумент до своєї тези про "утиски свободи слова в Україні".
Як коментували "вбивство" журналіста Бабченка
В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. pic.twitter.com/81bxftqiLc— МВС України (@MVS_UA) May 29, 2018
Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 29 травня 2018 р.
.@RT_com editor Simonyan takes issue with Babchenko's decision to flee Russia for Prague & then Kiev. "Better to be persecuted here than be bumped off there'" she says, missing a few important points to say the least pic.twitter.com/fGqCRFkFMX— Alec Luhn (@ASLuhn) May 29, 2018