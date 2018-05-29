Все про "вбивство" Аркадія Бабченка

Подробиці вбивства журналіста

Невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в його будинку. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів Тракало.

Журналіст Айдер Муджабаєв розповів у коментарі УП, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилась вдома.

"Він виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили", - сказав Муджабаєв.

За його словами, всього було три постріли в спину.

Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.

За повідомленням МВС України, "на лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер".

Раніше Муджабаєв повідомив у Facebook, що невідомі стріляли у Бабченка.

"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", - написав він.

Хто такий Бабченко?

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.

У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.

В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що в зв'язку з неодноразово надходили погрозами на свою адресу і на адресу його родини вирішив тимчасово покинути Росію.

З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR. Був одружений, мав дочку.

Як коментують вбивство журналіста Бабченка

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. pic.twitter.com/81bxftqiLc — МВС України (@MVS_UA) May 29, 2018

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