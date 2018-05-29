Все про "вбивство" Аркадія Бабченка

Подробиці "вбивства" журналіста

Ввечері 29 травня правоохоронні органи повідомили, що в Києві було вбито російського журналіста Аркадія Бабченка.

Але вже наступного дня голова Служби безпеки України Василь Грицак та генеральний прокурор Юрій Луценко вийшли на прес-конференцію з повідомленням – вбивство було інсценуванням в рамках спецоперації по затриманню організаторів злочину.

Згідно легенди СБУ, близько восьмої вечора Бабченко повертався до свого дому на вулиці Микільско-Слобідській. Ввечері журналіст вийшов у магазин, а коли повертався, на вході у квартиру йому тричі вистрелили у спину.

Постріли почула дружина журналіста, яка в цей час була вдома. Вона ж викликала "швидку".

"Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", – розповів "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Бабченко помер у кареті "швидкої допомоги", не доїхавши до лікарні.

На місце убивства приїхали слідчі, на чолі з начальником київської поліції Андрієм Крищенком.

Одразу після події поліція не володіла жодними точними даними. У правоохоронців навіть не було певності, скільки було нападників. Також не відомо, з якої зброї було скоєно напад.

Слідчі шукали і вилучали дані з камер спостереження у прилеглих до місця трагедії будинках.

Перші результати цієї роботи вдалося отримати досить швидко. Близько 23.30 поліція оприлюднила фоторобот ймовірного убивці Бабченка. Ним міг бути чоловік 40-45 років з сивою бородою, 175-180 см зросту з виразним животом.

Фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка

Убивця ймовірно був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.

У поліції повідомили, що більш повну інформацію слід очікувати вранці середи, коли буде проведено повний огляд місця убивства і опитано ймовірних свідків.

Хто такий Бабченко?

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикує путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.

Вперше популярність в Україні Бабченко здобув під час Революції Гідності. Тоді він був одним із небагатьох російських журналістів, які не лише об’єктивно висвітлювали події на Майдані, але й самі приїхали для цього в Київ.



У грудні 2013 року широкого розголосу набув, наприклад, блог Бабченка про Майдан як втілення вільного духу Січі.

У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.

В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що в зв'язку з тим, що на його адресу і на адресу його родини неодноразово надходили погрози, вирішив тимчасово покинути Росію.

Як розповів в ефірі телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв, нещодавно Бабченко намагався оформити собі дозвіл на проживання у Чехії, але отримав відмову.

З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR.

Близько 1:20 ночі криміналісти покидають помешкання Аркадія Бабченка Всі фото Ельдар Сарахман

Версії "вбивства" Бабченка

Через відсутність будь-якої точної інформації, правоохоронці одразу не готові були висунути офіційні версії убивства журналіста.

Версія перша: професійна діяльність. Саме таку версію в перші години назвав "найбільш вірогідною" начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко.

"Враховуючи його громадську позицію і професійну діяльність, це (убивство – УП) пов’язано з його професійною діяльністю. Але після огляду ще раз місця подій і допиту свідків, можливо з'являться ще версії", – сказав Крищенко.

Версія друга: вбивство російських опозиціонерів в Україні. Відомий російський адвокат Ілля Пономарьов, розповів, що він нещодавно отримав дані про можливі убивства російських політемігрантів в Україні.

"За останні три дні я чув про замовлення на російських опозиціонерів з числа емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Певен, що тут убивцю слід шукати в цьому середовищі", – написав Пономарьов у своєму Facebook.

Як відомо, іншого політичного біженця з Росії, екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, якого захищав Пономарьов, у центрі Києва застрелив пов’язаний із екс-добровольцями Павло Паршов. Тоді ГПУ звинуватила у замовленні вбивства Росію.

"Російський слід" у вбивстві Бабченка буде одним з головних. Особливо, враховуючи той фактор, що предметом професійних зацікавлень Бабченка була саме Росія та її агресивна політика у різних частинах світу, в тому числі Україні.

Близький до глави МВС Арсена Авакова народний депутат Антон Геращенко заявив про ймовірну участь російських спецслужб у "вбивстві" журналіста.

"Очевидно, що однією з версій буде – дії російських спеслужб з усування осіб, що заважають і далі отруювати росіян про те, що насправді коїться в Росії і в Україні", – написав депутат у Facebook.

Водночас у самій Росії зреагували на "вбивство" Бабченка навдивовижу оперативно. Майже одразу після скоєння "злочину" Слідком Росії порушив кримінальну справу через "убивство російського громадянина", а МЗС РФ виступи із заявою про безкарність убивць в Україні.

Під час засідання Радбезу ООН, яке проходило увечері вівторка, представник Росії Василь Небензя також використав убивство Бабченка як аргумент до своєї тези про "утиски свободи слова в Україні".





Як коментували "вбивство" журналіста Бабченка

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. pic.twitter.com/81bxftqiLc — МВС України (@MVS_UA) May 29, 2018

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