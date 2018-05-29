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В полиции назвали пока самую очевидную версию убийства Бабченко

Вторник, 29 мая 2018, 23:01
В полиции назвали пока самую очевидную версию убийства Бабченко
Новая газета

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что пока рано говорить о конкретных версиях убийства журналиста Аркадия Бабченко, но наиболее вероятной является его профессиональная деятельность.

Об этом он заявил журналистам с места убийства.

*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"Учитывая его гражданскую позицию и профессиональной деятельности это связано с его профессиональной деятельностью. Но после осмотра еще раз места событий и допроса свидетелей, возможно появятся еще версии", - сказал он.

Крищенко также сообщил, что Бабченко не обращался к киевской полиции с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся.

"Мы пока не можем говорить о всей картине и окончательно установить ее по деталям... он умер в карете скорой помощи. Его довезли до больницы", - сказал он.

Крищенко не исключил, что убийца был не один.

"Возможно другие сообщники. Следователи сейчас работают со свидетелями. Полицейские устанавливают наличие камеры видеонаблюдения, проводится следственная работа. Она продолжится завтра утром, когда будет светлое время суток. Будет повторный осмотр места происшествия и повторный обход территории", - сказал Крищенко.

В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что по факту убийства открытое уголовное производство по статье 115 УК "Умышленное убийство".

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Темы: СМИубийствокриминал
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