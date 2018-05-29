Поліція показала фоторобот ймовірного убивці Бабченка

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

Як вказано на фотороботі, вік підозрюваного 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури. Має сиву бороду. Стрілок був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.

Усі подробиці вбивства Аркадія Бабченка читайте тут.