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Поліція показала фоторобот ймовірного убивці Бабченка

Вівторок, 29 травня 2018, 23:38

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

 

Як вказано на фотороботі, вік підозрюваного 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури. Має сиву бороду. Стрілок був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси. 

Усі подробиці вбивства Аркадія Бабченка читайте тут.  

Українська правда

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Теми: вбивствокримінал
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