Полиция показала фоторобот вероятного убийцы Бабченко

Министерство внутренних дел составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко

*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду.

Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Все подробности убийства Аркадия Бабченко читайте здесь.