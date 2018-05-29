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Полиция показала фоторобот вероятного убийцы Бабченко

Вторник, 29 мая 2018, 23:38

Министерство внутренних дел составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко

*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

 

Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду.

Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Все подробности убийства Аркадия Бабченко читайте здесь.

Украинская правда
Темы: убийствокриминал
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