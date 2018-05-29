Полиция показала фоторобот вероятного убийцы Бабченко
Вторник, 29 мая 2018, 23:38
Министерство внутренних дел составило фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко
*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.
Как указано на фотороботе, возраст подозреваемого 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Имеет седую бороду.
Стрелок был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.
Все подробности убийства Аркадия Бабченко читайте здесь.
Украинская правда