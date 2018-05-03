Підкуп горілкою і курчатами: Через порушення на виборах до ОТГ відкрито 19 справ

Правоохоронці відкрили 19 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів до об'єднаних територіальних громад, що відбулися 29 квітня.

Про це заявив заступник голови Нацполіція Віталій Невгад.

За його словами, порушення виявлено в Одеській і Дніпропетровській (по 5 фактів), Харківській (3), Кіровоградській областях (2), а в Запорізькій, Полтавській, Тернопільській і Хмельницькій областях - по одному факту.

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення винних і притягнення їх до відповідальності.

Невгад підкреслив, що у діючому законодавстві передбачено недостатньо сувору відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, тому подібні інциденти постійно повторюються.

Раніше у Комітеті виборців України заявили, що вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 року.

Повідомлялося, що виборців намагалися підкупити курчатами, горілкою та цукерками.

Вибори пройшли у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

БПП "Солідарність" та "Батьківщина" заявили про перемогу своїх кандидатів на виборах в об’єднаних територіальних громадах