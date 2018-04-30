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БПП і "Батьківщина" нарахували собі перемогу в ОТГ

Понеділок, 30 квітня 2018, 09:05

БПП "Солідарність" та "Батьківщина" заявили про перемогу своїх кандидатів на виборах в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 квітня.

Так, "Солідарність" заявила, що за результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, кандидати від партії перемагають у 26 громадах із 40.

"Тобто 65% - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", - заявили в партії, уточнивши, що з них 2 міських ОТГ, 8 селищних та 16 сільських.

У партії стверджують, що представники БПП "Солідарність" перемогли у переважній більшості регіонів, а також отримали більшість у виборах депутатів ОТГ.

У свою чергу, "Батьківщина" заявила, що "перемогла на виборах в об’єднаних територіальних громадах".

"Як свідчать результати паралельного підрахунку голосів за протоколами з дільниць, "Батьківщина" з великим відривом випереджає інші партії за кількістю депутатів, обраних від партій", - заявили в прес-службі партії.

Як повідомлялося,у неділю перші вибори пройшли у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Комітет виборців України повідомляв про порушення в ході виборів.

Пізніше голова КВУ Олексій Кошель заявив, що шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.

"Лідери (за кількістю підкупів, ред.) — "Батьківщина" та "Аграрна партія", трохи менше — в "Радикальної партії". По одному випадку підкупу є в "Блоці Петра Порошенка" та "Самопомочі", — уточнив Кошель.

Українська правда
Теми: вибориБППБатьківщина
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