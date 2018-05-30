У Мексиці до смерті побили журналіста

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Середа, 30 травня 2018, 10:05

У штаті Тамауліпас на північному сході Мексики на смерть побили журналіста національної щоденної газети "Excelsior" Гектора Гонсалеса Антоніо.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих правоохоронців, тіло кореспондента виявили в столиці штату - Сьюдад-Вікторія.

Обставини вбивства з'ясовуються.

Разом з тим, за даними видання, це вже третій загиблий журналіст у Мексиці за останні два тижні і шостий з початку року.

Також повідомляється, що в минулому році в Мексиці було вбито 12 журналістів.

Як повыдомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Українська правда
Теми: ЗМІ вбивство
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