У Мексиці до смерті побили журналіста

У штаті Тамауліпас на північному сході Мексики на смерть побили журналіста національної щоденної газети "Excelsior" Гектора Гонсалеса Антоніо.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих правоохоронців, тіло кореспондента виявили в столиці штату - Сьюдад-Вікторія.

Обставини вбивства з'ясовуються.

Разом з тим, за даними видання, це вже третій загиблий журналіст у Мексиці за останні два тижні і шостий з початку року.

Також повідомляється, що в минулому році в Мексиці було вбито 12 журналістів.

Як повыдомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.