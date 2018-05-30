У Мексиці до смерті побили журналіста
У штаті Тамауліпас на північному сході Мексики на смерть побили журналіста національної щоденної газети "Excelsior" Гектора Гонсалеса Антоніо.
Про це повідомляє Reuters.
За даними місцевих правоохоронців, тіло кореспондента виявили в столиці штату - Сьюдад-Вікторія.
Обставини вбивства з'ясовуються.
Разом з тим, за даними видання, це вже третій загиблий журналіст у Мексиці за останні два тижні і шостий з початку року.
Також повідомляється, що в минулому році в Мексиці було вбито 12 журналістів.
Як повыдомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.
Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.