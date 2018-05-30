В Мексике насмерть избили журналиста

В штате Тамаулипас ​​на северо-востоке Мексики насмерть избили журналиста национальной ежедневной газеты "Excelsior" Гектора Гонсалеса Антонио.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных правоохранителей, тело корреспондента обнаружили в столице штата - Сьюдад-Виктория.

Обстоятельства убийства выясняются.

Вместе с тем, по данным издания, это уже третий погибший журналист в Мексике за последние две недели и шестой с начала года.

Также сообщается, что в прошлом году в Мексике было убито 12 журналистов.

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.