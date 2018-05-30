Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мексике насмерть избили журналиста

Среда, 30 мая 2018, 10:05

В штате Тамаулипас ​​на северо-востоке Мексики насмерть избили журналиста национальной ежедневной газеты "Excelsior" Гектора Гонсалеса Антонио.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных правоохранителей, тело корреспондента обнаружили в столице штата - Сьюдад-Виктория.

Обстоятельства убийства выясняются.

Вместе с тем, по данным издания, это уже третий погибший журналист в Мексике за последние две недели и шестой с начала года.

Также сообщается, что в прошлом году в Мексике было убито 12 журналистов.

Как сообщалось, 29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Украинская правда
Темы: СМИубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: