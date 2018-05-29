У Києві застрелили Аркадія Бабченка, з'явилися нові подробиці

Невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в його будинку. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів Тракало.

Журналіст Айдер Муждабаєв розповів у коментарі УП, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилась вдома.

"Він виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили", - сказав Муждабаєв.

За його словами, всього було три постріли в спину.

Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.



фото: Ельдар Сарахман, УП

За повідомленням МВС України, "на лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер".

Народний депутат Антон Геращенко повідомив у Facebook, що Бабченко пішов в магазин, бо вдома закінчився хліб.

"Вбивця на нього чекав на сходовій клітці в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів в спину Аркадію Бабченко", - написав нардеп.

"Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те що насправді відбувається в Росії і на Україні", - зазначив Геращенко.

У своєму останньому повідомленні у Facebook Аркадій Бабченко згадав про катастрофу із вертольотом, який збили над небом у Донбасі.

Бабченко написав, що тоді генерал Кульчицький не взяв його на вертоліт через перенавантаження. Згадуючи цю катастрофу, Бабченко зауважив, що йому пощастило і це був його другий день народження.

Раніше Муждабаєв повідомив у Facebook, що невідомі стріляли у Бабченка.

"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", - написав він.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах.

Після закінчення служби зайнявся журналістикою. Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета".

Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.

У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.

В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що в зв'язку погрозами на свою адресу і на адресу його родини, що з неодноразово надходили, вирішив тимчасово покинути Росію.

З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR.

Був одружений, мав дочку.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.