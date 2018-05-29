У Києві застрелили Аркадія Бабченка, з'явилися нові подробиці
Невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в його будинку. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.
Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
*Наступного дня, у середу, виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.
"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів Тракало.
Журналіст Айдер Муждабаєв розповів у коментарі УП, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилась вдома.
"Він виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили", - сказав Муждабаєв.
За його словами, всього було три постріли в спину.
Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.
За повідомленням МВС України, "на лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер".
Народний депутат Антон Геращенко повідомив у Facebook, що Бабченко пішов в магазин, бо вдома закінчився хліб.
"Вбивця на нього чекав на сходовій клітці в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів в спину Аркадію Бабченко", - написав нардеп.
"Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те що насправді відбувається в Росії і на Україні", - зазначив Геращенко.
У своєму останньому повідомленні у Facebook Аркадій Бабченко згадав про катастрофу із вертольотом, який збили над небом у Донбасі.
Бабченко написав, що тоді генерал Кульчицький не взяв його на вертоліт через перенавантаження. Згадуючи цю катастрофу, Бабченко зауважив, що йому пощастило і це був його другий день народження.
Раніше Муждабаєв повідомив у Facebook, що невідомі стріляли у Бабченка.
"В Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", - написав він.
Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.
Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах.
Після закінчення служби зайнявся журналістикою. Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета".
Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.
У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.
В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що в зв'язку погрозами на свою адресу і на адресу його родини, що з неодноразово надходили, вирішив тимчасово покинути Росію.
З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR.
Був одружений, мав дочку.
Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.