У Києві застрелили Аркадія Бабченка, з'явилися нові подробиці

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Вівторок, 29 травня 2018, 21:27
Радіо Свобода

Невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в його будинку. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - розповів Тракало.

Журналіст Айдер Муджабаєв розповів у коментарі УП, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилась вдома.

"Він виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили", - сказав Муджабаєв.

За його словами, всього було три постріли в спину.

Раніше Муджабаєв повідомив у Facebook, що невідомі стріляли у Бабченка.

Аркадія Бабченка стріляли, в будинку, в спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди", - написав він.

Аркадій Бабченко - російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, через переслідування переїхав в Прагу і пізніше в Україну.

Українська правда
Теми: ЗМІ
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