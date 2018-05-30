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ГПУ оголосила підозру 4 екс-"беркутівцям", один з яких працює у поліції

Середа, 30 травня 2018, 14:25

Співробітники Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури повідомили про підозру чотирьом екс-міліціонерам столичного полку "Беркут", які незаконно затримували активістів Майдану у листопаді 2013 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що повідомлення про підозру було оголошено у період з 22-го по 29 травня.

Їм інкримінують вчинення злочинів  передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Зокрема вказується, що є факт незаконного затримання 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві двох учасників мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про їх затримання.

Також у ГПУ додають, що один із колишніх "беркутівців", якому повідомлено про підозру, є діючим співробітником поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним відповідних запобіжних заходів.

Раніше Департамент спецрозслідувань ГПУ спрямував у суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх міліціонерів полку особливого призначення "Беркут".

Як повідомлялося, у березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 року Садовника суд відпустив під домашній арешт, а у жовтні він втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського.

Читайте також: Справа №1. Влада не сприяє слідству у справі розстрілу Небесної сотні

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураБеркутМайдан
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