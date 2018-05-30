Сотрудники Департамента спецрасследований Генпрокуратуры сообщили о подозрении четырем экс-милиционерам столичного полка "Беркут", которые незаконно задерживали активистов Майдана в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что сообщение о подозрении было объявлено в период с 22-го по 29 мая.

Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно: превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

В частности указывается, что имеется факт незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двух участников мирной акции протеста, составление и выдачи заведомо ложных документов об их задержании.

Также в ГПУ добавляют, что один из бывших "беркутовцев", которому сообщено о подозрении, является действующим сотрудником полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым соответствующих мер.

Ранее Департамент спецрасследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут".

Как сообщалось, в марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.

Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута"Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Вместе с тем в Святошинском суде рассматривается дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Читайте также: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни