У КДБ Білорусі повідомили деталі вироку українському журналісту Шаройку

Глава Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що український журналіст Павло Шаройко був засуджений до 8 років ув'язнення ще в лютому.

Про це він розповів у середу журналістам в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вісім років. Цей суд відбувся ще в лютому. У принципі його вина доведена", - заявив Вакульчик.

За словами глави КДБ, наразі Шаройко утримується в слідчому ізоляторі КДБ.

Говорячи про можливий обмін українського журналіста на білоруса Юрія Політика, якого судять в Україні теж за шпигунство, Вакульчик сказав, що ці справи не пов'язані.

При цьому він зазначив, що практика обміну засуджених використовується республікою. Зокрема, за словами глави КДБ, раніше Білорусь обміняла кадрового розвідника, "якого ми затримали кілька років тому, на наших громадян, які були затримані в іншій державі".

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш як восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.

В свою чергу в Україні також за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику.

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У березні видання "Білоруський партизан" з посиланням на "колег у Києві" повідомило, що Україні можуть передати Шаройка в обмін на Політику.