ЗМІ: Білорусь домовилася з Україною про обмін Шаройка

Україні можуть передати журналіста українського "Національного радіо" Павла Шаройка, який був затриманий у листопаді минулого року в Білорусі за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє видання "Білоруський партизан" з посиланням на "колег у Києві".

Зазначається, що нібито була досягнута певна домовленність на зустрічі "високопоставлених представників Білорусі та України" і вже підготовлені документи з підписом білоруського президента Олександра Лукашенка.

Крім того повідомляється, що звільнення планується здійснити шляхом обміну Шаройка на громадянина Білорусі Юрія Політику, якого також підозрюють у шпигунстві, але в Україні.

"Українська правда" звернулася за коментарем до адвокатів Політики Валентини Роговець та Олександра Вольвака. Однак вони поки не стали коментувати цю інформацію, зазначивши, що 27 березня відбудеться суд щодо білоруса і до цього часу що-небудь коментувати некоректно.

Як відомо, 17 листопада 2017 року голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу українського журналіста Павла Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві.

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