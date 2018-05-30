В КГБ Беларуси сообщили детали приговора украинскому журналисту Шаройко

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что украинский журналист Павел Шаройко был приговорен к 8 годам заключения еще в феврале.

Об этом он рассказал в среду журналистам в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана", - заявил Вакульчик.

По словам главы КГБ, в настоящее время Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Говоря о возможном обмене украинского журналиста на белоруса Юрия Политика, которого судят в Украине тоже за шпионаж, Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.

При этом он отметил, что практика обмена осужденных используется республикой. В частности, по словам главы КГБ, ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, "которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве".

23 мая стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

В свою очередь в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.

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В марте издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве" сообщило, что Минск может передать Украине Шаройко в обмен на Политику.