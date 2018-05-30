На суді по Насірову не змогли продовжити читати справу

На черговому засіданні суду, який розглядає справу за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова, не змогли зачитати жодної сторінки обвинувального акту.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Засідання відбулося 30 травня в Шевченківському районному суді Києва.

У САП пояснили, що обвинувачений повторно заявив клопотання про відвід прокурорам Роману Симківу та Андрію Перову, а суд повторно відмовив стороні захисту у відводі.

У відомстві додали, що "повноцінне в сенсі часу засідання суду не відбулося і, фактично, суд лише зміг відмовити у відводі прокурорів, а прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту" у зв’язку з перебоями електропостачання.

6 грудня 2017 року суд почав розглядати справу по суті.

7 грудня прокурори САП на вимогу сторони захисту почали зачитувати повний текст обвинувального акту, який складається з 774 сторінок.

Наразі зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Наступне засідання у справі перенесли на ранок 15 червня.

Раніше глава САП Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт у справі Насірова можуть зачитувати понад 20 місяців.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

В ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.