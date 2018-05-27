Холодницький: Обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати понад 20 місяців

Обвинувальний акт у справі екс-глави Державної фіскальної служби Романа Насірова можуть зачитувати понад 20 місяців.

Про це в інтерв'ю програмі "Завтра" заявив глава САП Назар Холодницький.

"Справу спрямовано до суду. Сторона захисту має законне право і заявила відповідне клопотання - щоб їм було озвучено весь обвинувальний акт. Усі 774 сторінки, якщо не помиляюся", - зазначив він.

Холодницький додав, що зараз засідання суду відбуваються раз на місяць.

"Судовий процес триває... При таких темпах, якщо слухати справу раз на місяць і зачитувати 30 сторінок на день - мінімум 20 з чимось місяців це тягтиметься. Тобто мине два роки - матимемо затягування процесу лише шляхом зачитування обвинувального акту", - заявив глава САП.

Він підкреслив, що адвокати у даному разі скористалися нормою КПК.

"І ми повинні її виконувати, оскільки якщо порушимо цю норму, це може стати підставою для скасування вироку", - підсумував Холодницький.

Нагадаємо, у березні 2017 р. детективи НАБУ вручили главі ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

За даними слідства, Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень. 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Досудове слідство у справі завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті.

На вимогу сторони захисту, звинувачення має зачитати весь текст обвинувального акту, який містить 780 сторінок.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня 2018 р. звільнив Романа Насірова.

16 травня 2018 р. Шевченківський райсуд Києва продовжив на 2 міс. обов’язки, покладені на екс-голову ДФС, заявив адвокат Насірова.

Також суд зобов’язав повернути Насірову внутрішній паспорт, який йому мали віддати ще в квітні.

Насіров зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатись з Києва, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.