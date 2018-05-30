На суде по Насирову не смогли продолжить читать дело

На очередном заседании суда, рассматривающего дело по обвинению экс-главы ГФС Романа Насирова, не смогли зачитать ни одной страницы обвинительного акта.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Заседание состоялось 30 мая в Шевченковском районном суде Киева.

В САП объяснили, что обвиняемый повторно заявил ходатайство об отводе прокурорам Роману Симкиву и Андрею Перову, а суд повторно отказал стороне защиты в их отводе.

В ведомстве добавили, что "полноценное в смысле времени заседания суда не состоялось и, фактически, суд только смог отказать в отводе прокуроров, а прокурор САП не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта" в связи с перебоями электроснабжения.

6 декабря 2017 суд начал рассматривать дело по существу.

7 декабря прокуроры САП по требованию стороны защиты начали зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

Сейчас зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Следующее заседание перенесли на утро 15 июня.

Ранее глава САП Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт по делу Насирова могут зачитывать более 20 месяцев.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресеченияв виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.