СБУ: Вбивство Бабченка замовили колишньому АТОшнику

Російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

Про це на брифінгу у середу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

За його словами, для організації вбивства російські спецслужби завербували громадянина України Г. Той, у свою чергу, доручив виконання злочину своєму знайомому, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. За це він запропонував кілеру 30 тисяч доларів, 15 з яких видав відразу в якості завдатку.

Грицак заявив, що сам Г. отримав від росіян платню у сумі 10 тисяч доларів.

Голова СБУ розповів, що це вбивство було лише одним елементом великої спецоперації із знищення опозиційних росіян, насамперед, журналістів і блогерів, які критикують російську владу.

За його словами, взагалі організатор злочину казав про необхідність усунення 30 осіб.

"Це замовлення було пробним. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, які я не буду називати, розумієте чому", - додав очільник СБУ.

За словами Грицака, після знищення Бабченка посередник планував утекти до Росії через третю країну. У нього вже був на руках квиток.

Очільник СБУ повідомив, що громадянин Г. мав ще одне завдання від спецслужб РФ – нелегально закупити за російські гроші зброю та боєприпаси і створити в центральній частині України бази, де ця зброя зберігатиметься.

"Замовлення в кількості 300 автоматів Калашникова, сотень кілограм вибухівки, в необмеженій кількості патронів, боєкомплекти для АГС, мінометні міні та багато іншого", - перелічив Грицак.

Пізніше на брифінгу стало відомо, що СБУ інсценувала вбивство журналіста і Бабченко живий.

29 травня ввечері з'явилося повідомлення, що в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав до України з РФ та виступав із критикою режиму Володимира Путіна.