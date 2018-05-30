СБУ: Убийство Бабченко заказали бывшему АТОшнику

Российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

Об этом на брифинге в среду сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. За это он предложил киллеру 30 тысяч долларов, 15 из которых выдал сразу в качестве задатка.

Грицак заявил, что сам Г. получил от россиян плату в сумме 10 тысяч долларов.

Глава СБУ рассказал, что убийство было лишь одним элементом большой спецоперации по уничтожению оппозиционных россиян, прежде всего, журналистов и блогеров, критикующих российскую власть.

По словам Грицака, после уничтожения Бабченко посредник планировал бежать в Россию через третью страну. У него уже был на руках билет.

Глава СБУ сообщил, что гражданин Г. имел еще одно задание от спецслужб РФ - нелегально закупить за российские деньги оружие и боеприпасы и создать в центральной части Украины базы, где это оружие будет храниться.

"Заказ в количестве 300 автоматов Калашникова, сотен килограмм взрывчатки, в неограниченном количестве патронов, боекомплекти для АГС, минометные мины и многое другое", - перечислил Грицак.

Позже на брифинге стало известно, что СБУ инсценировала убийство журналиста и Бабченко жив.

29 мая вечером появилось сообщение, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал в Украину из РФ и выступал с критикой режима Владимира Путина.