ЖУРНАЛИСТ БАБЧЕНКО - ЖИВОЙ, УБИЙСТВО ИНСЦЕНИРОВАНО

Российский журналист Аркадий Бабченко - живой, это была спецоперация СБУ.



Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге 30 мая.

Он сообщил, что Служба безопасности заблаговременно получила информацию о готовящемся покушении на жизнь Аркадия Бабченко.



"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления", – заявил Грицак.

"Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", - сказал глава СБУ после чего Бабченко зашел в зал.

СБУ заявляет, что для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.



В то же время указанный бывший АТОшник сотрудничал со спецслужбами. После якобы "выполнения" заказа завербованный гражданин Г, получивший указанную информацию, был задержан.