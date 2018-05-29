У поліції прокоментували бажання Стерненка забрати розслідування з Одеси

У поліції Одеської області вважають, що попри заяви екс-лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, на якого 24 травня було скоєно напад, зобов'язані розслідувати злочин, який стався на території регіону.

Про це "Українській правді" повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

За її словами, вирішувати підслідність справи має Генпрокуратура.

"У даному випадку, якщо він бажає, щоб справу розслідували в іншому регіоні, то, на мою думку, лише Генпрокуратура може визначити і передати комусь іншому підслідність", - сказала вона.

"У будь-якому випадку злочин був скоєний на території Одеської області і ми маємо розпочати кримінальне провадження і проводити досудове слідство, навіть якщо один з учасників цього провадження вважає інакше", - додала Гордієвська.

Вона не змогла повідомити, чи є вже якісь результати розслідування, зазначивши, що у прес-служби поки не має інформації про хід слідства.

"Поки немає жодних відомостей у цьому провадженні. Наскільки мені відомо підозра поки нікому не оголошувалася. Коли будуть якісь результати, ми повідомимо", - заявила представниця одеської поліції.

Також Гордієвська не змогла відповісти, чи планується обирати Стерненку запобіжний захід чи надавати охорону, зазначивши, що ця інформація таємна і не може бути розголошена, навіть якщо охорона здійснюватиметься.

Раніше екс-лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, на якого 24 травня було скоєно напад, просить передати матеріали досудового розслідування щодо нападу на нього з Одеської області в будь-який інший регіон України.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім - що відібрав ніж у нападників.

Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.

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