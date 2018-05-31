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Завершилось голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ

Четверг, 31 мая 2018, 04:50
Завершилось голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ

В среду, 30 мая, в 21:00 завершилось интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ в Facebook.

Отмечается, что за 12 часов голосования - с 9:00 до 21:00 - проголосовал 19381 гражданин.

Один человек мог проголосовать не более чем за 15 участников.

Всего в выборах приняли участие 40 кандидатов. Список участников конкурса и информация о них были размещены на сайте НАБУ.

Официальные результаты объявят 6 июня.

После анализа технического протокола голосования можно подвести предварительные итоги. В частности, лидируют представители ОО "Демократический топор орды" - Максим Дижечко (6881 голос), Татьяна Локацкая (6561) и Анатолий Мазур (6205).

 

ОО "Демократический топор орды" была основана в предпоследний день подачи документов в Совет общественного контроля при НАБУ - 17 мая 2018 года. Дижечко, Локацкяа и Мазур являются членами правления организации, передает Реанимационный пакет реформ.

 

Места с 4 по 6, по предварительным данным, занимают представители ОО "Общественный люстрационный комитет" - Татьяна Козаченко (5564), Александра Дрик (4752) и Анна Калинчук (4565).

Также в Совет общественного контроля проходят кандидаты от ОО "Антикоррупционный штаб" (Галина Янченко - 4180), ВО "Автомайдан" (Виталий Устименко - 4174, Олег Пушак - 3812), ОО "Платформа Общественный Контроль" (Артем Романюков - 3688), ОО "Трансперенси Интернешнл Украина" (Андрей Боровик - 4454, Екатерина Рыженко - 4367, Иван Лахтионов - 4085), ОО "Ассоциация юристов Украины" (Злата Симоненко - 3780) и лидер ОО "СИЧ-С14" Евгений Карась (3998).

 
 

Одесский активист, представитель ГНГО "Неравнодушные" Сергей Стерненко, по предварительным результатам, занимает 20 место (2941).

 
 

Темы: НАБУ
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