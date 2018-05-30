Вибори до Ради громадського контролю НАБУ: зриваємо маски з кандидатів

У середу, 30 травня, відбуваються четверті за рахунком вибори до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (РГК). На 15 місць у Раді претендують 40 кандидатів.

Варто відмітити, що РГК при НАБУ має набагато більше повноважень, ніж будь-який інший консультативно-дорадчий орган при державному органі.

Справа в тому, що профільним законом закріплено кілька важливих функцій.

По-перше, представники РГК входять до конкурсних комісій, а отже – обирають на роботу всіх детективів та інших співробітників НАБУ. По-друге, вони входять до дисциплінарної комісії Бюро.

Саме тому щороку серед претендентів на цю посаду можна побачити величезну кількість осіб, пов'язаних з правоохоронними органами, особливо СБУ, яка вже давно воює з Бюро, адвокатами фігурантів справ НАБУ та осіб, безпосередньо пов'язаних з політиками.

Цього року конкурс не став винятком, тому ми з колегами вирішили проаналізувати кандидатів та інформацію з відкритих джерел і декларацій, поданих ними на конкурс.

Соратники та захисники "фігурантів" НАБУ

До РГК при НАБУ подалося аж 3 кандидати від громадської організації "Мольфар". Цікаво, що всі троє – Юрій Кочергін, Світлана Павлова та Валерій Чепіженко – працюють у Національному авіаційному університеті, ректора якого затримало НАБУ кілька років тому під час отримання хабара в розмірі 170 тисяч євро. Слідство вже давно завершено, але, як бачимо, колеги затриманого ректора Харченка рвуться контролювати правоохоронний орган.

Валерій Чепіженко – професор кафедри НАУ, який до березня 2018 року працював на посаді проректора з питань міжнародного співробітництва, Юрій Кочергін – доцент кафедри в НАУ.

Світлана Павлова – завідувач однієї з кафедр НАУ, яка очолила кафедру саме в той час, коли її чоловік був проректором. На двох з чоловіком, який працює в цьому ж університеті, вони задекларували 5 квартир, гараж та земельну ділянку.

Подалося до громадської ради НАБУ і кілька адвокатів обвинувачених у справах НАБУ-САП. Ми не переносимо інтереси підзахисного на адвокатів, але потенційний конфлікт інтересів треба враховувати під час аналізу.

Отже, серед них – Тарас Безпалий , представник "Асоціації правників України", що за нашою інформацією був адвокатом одного з обвинувачених по справі несанкціонованого розповсюдження інформації працівниками Солом’янського суду.

Вчергове пробує свої сили щодо потрапляння в склад РГК при НАБУ адвокат Олексій Шевчук, що захищав фігурантів "газової справи" нардепа Олександра Онищенка, "бурштинової справи" нардепа Борислава Розенблата, а також інших справ, що розслідувались НАБУ. Під час минулорічних виборів він з тріском провалився.

Найцікавіше в цій кандидатурі те, що Шевчук паралельно є позивачем у справі про незаконність виборів Ради громадського контролю при НАБУ попереднього скликання.

За позовом його партнерки – адвоката Дарії Козій – Окружний адміністративний суд міста Києва одразу після обшуків НАБУ в голови цього суду Павла Вовка, визнав незаконними вибори до складу Ради 2016 року одного з її членів.

Шевчук тоді не приховував, що метою цих позовів є визнання незаконними призначення всіх детективів НАБУ. У цілому, Шевчук не відрізняється позитивним ставленням до представників громадянського суспільства.

"Політичні" кандидати

Кандидатом в РГК є чинний помічник народного депутата Ігоря Луценка Максим Гарус, що делегований від громадської організації "Національне благо України".

Саме Ігор Луценко кілька років судився з НАБУ, вимагаючи визнати "нелегітимним" перший склад РГК, який обирав більшість працівників Бюро.

Ще одним кандидатом від вищезгаданої організації є Володимир Коваленко. Він був помічником відразу кількох депутатів, у тому числі представника БПП Михайла Кобцева.

При офіційному доході за рік розміром 39 тисяч гривень, Володимир Коваленко задекларував понад 10 об’єктів нерухомості, колекцію наручних годинників, 400 тисяч доларів та 1,5 мільйони гривень у готівці.

Судячи з усього, третім кандидатом від однойменної організації "Національне благо України" є брат Володимира – Олександр Коваленко, декларації якого позаздрять багато недоброчесних чиновників: велика кількість нерухомості, 4 елітних автомобілі, витвори мистецтва, коштовні швейцарські годинники, антикварні вироби, колекції алкогольних напоїв та старовинних монет.

Обоє Коваленків є співзасновниками адвокатського об’єднання "Колегія адвокатів міста Києва".

Третім засновником цього об'єднання є депутат Харківської обласної ради від фракції "Відродження" Роман Веприцький. Останній відомий тим, що має найбільшу в Україні колекцію фігурок слонів у кількості 3700 штук, а також, за даними Харківського антикорупційного центру, не вказав у своїй декларації за 2016 рік фірми, у яких має частки в статутних внесках.

Балотується в РГК при НАБУ і голова Луганського партійного осередку партії Сергія Капліна Ігор Любар. Він представляє організацію "Міжнародний правозахисний центр", хоча ще в 2014 році був кандидатом у народні депутати від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Дивним чином на Facebook-сторінці Любара вказано, що він проживає в Києві, хоча в самій декларації кандидата навіть орендованого житла в столиці він не має.

Але ще більш цікавим є інший кандидат від цієї ж організації – Роман Остропілець, колишній старший слідчий відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод у Харківській області.

Як свідчить Реєстр судових рішень, у 2013 році його затримали під час отримання хабара в розмірі 3 тисяч доларів. Але суд виправдав кандидата через недопустимість зібраних доказів.

Тобто суд не взяв до уваги всі відео, аудіозаписи та інші матеріали "негласки". І це не дивно, коли твій батько працює суддею одного з районних судів Харківської області.

Чиновницький марш

Балотується до громради НАБУ і кілька колишніх та чинних чиновників.

Так, Станіслав Кравцов від організації "Антикорупційний контроль України" раніше працював начальником управління Інформаційних технологій в Одеському казначействі, а пізніше – балотувався до Одеської міськради від "Єдиної України".

Ще одним кандидатом є Богдан Матвійчук, який вказав в автобіографії, що працював на посаді виконуючого обов’язки начальника відділу Управління моніторингу та верифікації виплат Мінфіну.

Він балотується від організації "Журналісти проти корупції", хоча нічого спільного з журналістикою, судячи з автобіографії, ніколи не мав.

Зате свого часу Матвійчука визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення за розповсюдження персональних даних отримувачів соціальних виплат.

Це стосується скандалу, коли Мінфін найняв "російських" колекторів для перевірки 150 тисяч отримувачів соцвиплат, таким чином отримавши доступ до приватної інформації про сотні тисяч переселенців з окупованих територій.

Дуже цікавим кандидатом є не чиновник, але близький до схем розкрадання через "СЕТАМ" Державної виконавчої служби Олександр Порядін. Він керує комунальним підприємством "Обрій", яке передає виконавчій службі конфісковане майно, наперед знаючи всю інформацію про лот та стартову ціну.

Як стверджують журналісти програми "Схеми", він є родичем голови Державної виконавчої служби Дмитра Поліщука.

Організації-"одноденки"

Окремої уваги заслуговує максимально "свіжа" організація – "Демократична сокира орди". Вона була заснована в передостанній день подачі документів до Ради громадського контролю при НАБУ – 17 травня 2018 року.

Від неї балотуються всі члени правління новоствореної організації – Максим Діжечко, Тетяна Локацька та Анатолій Мазур. Ці троє є представниками новоствореної троль-партії – Демократична орда.

У свою чергу, цю партію створили далеко не тролі, а екс-"радники" регіоналів та прихильники "руського міра".

Серед них – піарник найодіознішого "регіонала" Юрія Іванющенка (також відомий як "Єнакієвський") та президентського "військового" радника Юрія Бірюкова – Олександр Нойнець, а також Ігор Щедрін та Антон Швець.

Усі вони разом з радником Богатирьової Дмитром Підтуркіним колись були засновниками сайту "Петро і Мазепа".

Праворадикали

Балотуються до РГК при НАБУ і представники "Правого сектору" та "Свободи". Серед них Сергій Стерненко, голова "НГО Небайдужі" та вже екс-очільник одеського відділення "Правого сектору", що став відомим на всю країну після нещодавнього збройного нападу на нього.

Тоді він дістав важкі ножові поранення, зумівши нанести смертельні травми одному з двох нападників.

Іншим "правим" є колишній помічник народного депутата від ВО "Свобода" Андрія Іллєнка – Євген Карась. Останній був членом громадської ініціативи "Збережи старий Київ", активним учасником Майдану та комендантом революційної Київради, учасник АТО.

Балотується від громадської організації "Січ-14". Саме він разом з іншими націоналістами зловили та привели до СБУ бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР".

Стара нова "громрада"

Також до нової громадської ради делеговані своїми організаціями теперішні члени РГК, а саме – Сергій Миткалик та Галина Янченко від "Антикорупційного штабу", Катерина Риженко від Transparency International Україна, Володимир Рисенко від "Харківського Антикорупційного Центру", Віталій Устименко від "Автомайдану", Артем Лагутенко від "Стоп корупції" та Артем Романюков від "Платформа Громадський Контроль".

Подаються також і нові представники від організацій, які вже були членами громадської ради при НАБУ.

Серед них – Олег Пушак від "Автомайдану", Андрій Боровик та Іван Лахтіонов від Transparency International Україна, Володимир Рибалкін та Олександра Дмитренко-Щукіна від ГО "Стоп корупції".

Цікаво, що останні двоє задекларували занадто низькі доходи в минулому році – близько 2-3 тисяч гривень заробітків на рік.

Також слід відзначити трьох представників від "Громадського люстраційного комітету" – Олександру Дрік, Анну Калинчук і Тетяну Козаченко. Замість Дениса Бігуса та Аліси Юрченко до РГК балотується їхній колега – Володимир Харечко від організації "Том-14".

До слова, від "Асоціації правників України" балотується партнер адвокатського об’єднання "Солодко і партнери" Злата Симоненко.

Проте, окрім адвокатської діяльності, вона є експертом групи "Реформа органів правопорядку" РПР, наразі – помічниця народного депутата від "Самопомочі" Олени Сотник, а в студентські роки на конкурсній основі була обрана помічницею нині покійної парламентарки Ірини Бережної.

"Темні конячки"

Балотуються до Ради громадського контролю низка представників громадських організацій, про попередню діяльність яких мало що відомо.

Наприклад, кандидат від ВГО "Українська громадська рада" Юлія Капран, яка у своєму мотиваційному листі зазначає, що має бездоганну репутацію та авторитет серед громадськості. Утім, інформації щодо діяльності організації, яку вона представляє, або щодо самої Юлії Капран – майже немає.

Цікавою є також і декларація кандидатки: єдиним майном у власності Юлії Капран є автомобіль Infiniti FX35 2008 року випуску. Натомість жодної нерухомості, навіть на праві користування, вона не декларує.

Кандидатом від організації "Міжнародна антикорупційна асамблея" є В'ячеслав Саєнко. Цікавим є його мотиваційний лист. У ньому Саєнко закликає розпочати боротьбу з "грантоїдами" та "чистку" антикорупційних організацій.

Нинішня організація В'ячеслава Саєнка не надто відома. При цьому раніше він представляв "Комітет боротьби з організованою злочинністю та корупцією", який "засвітився" в низці гучних скандалів щодо вимагання грошей у підприємців.

Володимира Сокура делегує організація "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива".

Незважаючи на те, що ця організація існує вже понад 6 років, про її діяльність нічого не відомо. Зате в них є різнобарвний веб-сайт, щоправда також не дуже "розкриває" суть діяльності цієї організації.

Кандидати-волонтери

На позиції членів РГК НАБУ претендують також і кілька волонтерів АТО.

Громадська організація "Особлива команда" делегувала до складу РГК свого керівника Антона Дубішина. Попри те, що пан Дубішин є людиною з інвалідністю, він допомагає військовим АТО та займається волонтерською діяльністю.

Активно допомагає військовим та їхнім родинам делегат від "Антикорупційного блокпосту" Анна Демиденко. Зокрема, нещодавно за її ініціативи відбувалася спортивна регата для дітей учасників АТО "Кубок Тата".

Замість висновків

Як бачимо, охочих контролювати ключовий орган досудового розслідування, що займається топ-корупцією, досить багато.

Але фінальну крапку поставить онлайн-голосування в середу за самих кандидатів, які вчергове будуть намагатися контролювати НАБУ з боку громадськості.

Олександр Лємєнов, головний експерт Антикорупційної групи РПР

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