Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличка розповіли, скільки людей відвідало фанзону Ліги Чемпіонів

Четвер, 31 травня 2018, 10:13

Під час проведення у Києві жіночого та чоловічого фіналів Ліги Чемпіонів УЄФА офіційну фанзону "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику відвідало близько 230 тисяч осіб.

Про це під час прес-конференції заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, під час публічного перегляду фіналу на Контрактову площу завітало 15 тисяч гостей міста. На мітинг-поінтах у парку Шевченка та на площі біля Палацу "Україна" перебувало близько 30 тисяч фанатів.

Також за цей період аеропорт "Бориспіль" прийняв більше 50 тисяч пасажирів, а аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського" – понад 30 тисяч пасажирів.

У КМДА додали, що під час фіналів 180 готелів на 20 тисяч місць у Києві були повністю заповнені.

Крім того, ще близько 2 тисяч домоволодінь кияни запропонували фанатам безкоштовно.

Фінали Ліги Чемпіонів відбулися в Києві 24 і 26 травня.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" на НСК "Олімпійський" у Києві відвідали 61 561 глядач. Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

28 травня прикордонники повідомили, що оформили на виїзд з України понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу ЛЧ. 

Українська правда
Теми: футболКиївспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: