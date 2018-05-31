У Кличка розповіли, скільки людей відвідало фанзону Ліги Чемпіонів

Під час проведення у Києві жіночого та чоловічого фіналів Ліги Чемпіонів УЄФА офіційну фанзону "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику відвідало близько 230 тисяч осіб.

Про це під час прес-конференції заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, під час публічного перегляду фіналу на Контрактову площу завітало 15 тисяч гостей міста. На мітинг-поінтах у парку Шевченка та на площі біля Палацу "Україна" перебувало близько 30 тисяч фанатів.

Також за цей період аеропорт "Бориспіль" прийняв більше 50 тисяч пасажирів, а аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського" – понад 30 тисяч пасажирів.

У КМДА додали, що під час фіналів 180 готелів на 20 тисяч місць у Києві були повністю заповнені.

Крім того, ще близько 2 тисяч домоволодінь кияни запропонували фанатам безкоштовно.

Фінали Ліги Чемпіонів відбулися в Києві 24 і 26 травня.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" на НСК "Олімпійський" у Києві відвідали 61 561 глядач. Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

28 травня прикордонники повідомили, що оформили на виїзд з України понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу ЛЧ.