Порошенко подписал указ о защите украинского языка

Президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.



Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.



"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018-ый годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить", – заявил Порошенко.



Указом предусматривается утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы.



Также речь идет о создании условий, чтобы граждане могли реализовать право на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.