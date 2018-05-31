Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко подписал указ о защите украинского языка

Четверг, 31 мая 2018, 14:27

Президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба главы государства.


Отмечается, что указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018-ый годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить", – заявил Порошенко.

Указом предусматривается утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы.

Также речь идет о создании условий, чтобы граждане могли реализовать право на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

Темы: языкПорошенкозаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
язык
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: