Порошенко подписал указ о защите украинского языка

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Четверг, 31 мая 2018, 14:27

Президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба главы государства.


Отмечается, что указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018-ый годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить", – заявил Порошенко.

Указом предусматривается утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы.

Также речь идет о создании условий, чтобы граждане могли реализовать право на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

Темы: язык Порошенко законодательство
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