НАБУ опублікувало відео отримання великого хабаря співробітником СБУ

У Національному антикорупційному бюро опублікували фрагменти слідчих дій з викриття отримання хабаря співробітником Служби безпеки, який був затриманий 24 квітня.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

Зазначається, що фрагменти записів опубліковані з огляду на суспільний резонанс у цій справі.

У поясненні до 42-хвилинних записів вказується, що під час оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, спрямованих на припинення зловживання з боку державних органів у сфері міграційної політики, НАБУ отримало дані щодо діяльності злочинної групи.

Повідомляється, що її учасники, знаючи про незаконність отримання іноземцями посвідок на проживання в Україні шляхом заключення фіктивних шлюбів з українками, вимагали з них хабарі.

Зокрема, одним із учасників злочинної групи був начальник сектору ГУ СБУ у Києві та Київської області, якого ідентифікували як особа "К".

На першому записі співробітник СБУ зустрічається з двома співучасницями. Вони обговорюють питання, як через співробітницю Дніпровського РАЦСу передати послання "рішалам" щодо майбутніх перевірок.

Безпосередньо вони проговорюють схеми вимагання грошей, шляхом перевірки через районні РАЦСи посвідок про шлюб іноземців з громадянками України, щоб у майбутньому шантажувати зазначених осіб і як саме це робити, скільки з кого грошей вимагати.

Також у розмові згадуються слідчі поліції з якими треба домовлятися і ділитися "в рамках особистих шкурових відносин".

Співробітник СБУ говорить, що питання у кого вимагати гроші, у кого ні, кого видворяти з України вирішує не він, і навіть не його начальник, а "зверху".

Крім того, обговорюється скільки і кому мають віддати грошей з корупційної схеми.

Зокрема від СБУшника звучить фраза: "Рубль муссорам, и рубль нашим боссам…все остальное наше".

У подальшому записі зафіксований момент передачі хабаря співробітнику СБУ, фігуранту "К".

Вказуються і телефонні розмови, в яких СБУшник інструктував співучасниць, як спілкуватися з іноземцями, щоб добре їх залякати.

Також він наголошує, що не треба залучати до справи сторонніх осіб, щоб не довелось ділитися.

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