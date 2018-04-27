НАБУ опублікувало відео отримання великого хабаря співробітником СБУ

У Національному антикорупційному бюро опублікували фрагменти слідчих дій з викриття отримання хабаря співробітником Служби безпеки, який був затриманий 24 квітня.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

Зазначається, що фрагменти записів опубліковані з огляду на суспільний резонанс у цій справі.

У поясненні до 42-хвилинних записів вказується, що під час оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, спрямованих на припинення зловживання з боку державних органів у сфері міграційної політики, НАБУ отримало дані щодо діяльності злочинної групи.

Повідомляється, що її учасники, знаючи про незаконність отримання іноземцями посвідок на проживання в Україні шляхом заключення фіктивних шлюбів з українками, вимагали з них хабарі.

Зокрема, одним із учасників злочинної групи був начальник сектору ГУ СБУ у Києві та Київської області, якого ідентифікували як особа "К".

На першому записі співробітник СБУ зустрічається з двома співучасницями. Вони обговорюють питання, як через співробітницю Дніпровського РАЦСу передати послання "рішалам" щодо майбутніх перевірок.

Безпосередньо вони проговорюють схеми вимагання грошей, шляхом перевірки через районні РАЦСи посвідок про шлюб іноземців з громадянками України, щоб у майбутньому шантажувати зазначених осіб і як саме це робити, скільки з кого грошей вимагати.

Також у розмові згадуються слідчі поліції, з якими треба домовлятися і ділитися "в рамках особистих шкурових відносин".

Співробітник СБУ говорить, що питання у кого вимагати гроші, у кого ні, кого видворяти з України вирішує не він, і навіть не його начальник, а "зверху".

Крім того, обговорюється, скільки і кому мають віддати грошей з корупційної схеми.

Зокрема від СБУшника звучить фраза: "Рубль муссорам, и рубль нашим боссам…все остальное наше".

У подальшому записі зафіксований момент передачі хабаря співробітнику СБУ, фігуранту "К".

Вказуються і телефонні розмови, в яких СБУшник інструктував співучасниць, як спілкуватися з іноземцями, щоб добре їх залякати.

Також він наголошує, що не треба залучати до справи сторонніх осіб, щоб не довелось ділитися.

В одній з розмов співробітник СБУ роз'яснює, що треба, щоб справа зацікавила НАБУ. Так, він розповідає, що має бути "предмет хабаря". На уточнююче питання співучасниці, що саме він має на увазі, СБУшник пояснює:

"Це, наприклад, я тобі даю гроші, а ти мені підписуй закриття кримінальної справи...А так… Ми то розуміємо, що в нас все реально і.. треба довести, що взяли гроші… їм прокурор не підпише. А навіть якщо і підпише, то це шахрайство, а не це...".

Він висловив думку, що НАБУ це не цікаво, а "своїм" - тим більше.

Ще в одній телефонній розмові він закликав співучасницю тиснути на іноземців, бо в нього вже "починають питати", а також обіцяє прислати копію складеної підозри, щоб отримати потрібний ефект.

На черговому відео він зустрічається з однією зі співучасниць і рахують гроші, отримані від 12 іноземців. У розмові звучать суми 8800 та 27200 доларів.

Вказується, що друга частина хабаря відбувається у робочому автомобілі СБУшника.

Після отримання грошей працівник спецслужби передав співучасниці список іноземців, яких треба виключити з переліку для перевірок. У цей момент усіх учасників затримали співробітники НАБУ.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати міру запобіжного заходу у вигляді арешту або 8 мільйонів гривень застави для співробітника СБУ, якого затримали на хабарі у 47,5 тисячі доларів.

Раніше директор НАБУ повідомив, що 24 квітня співробітники бюро затримали працівника СБУ на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Він додав, що ця справа є продовженням "операції, яка була зірвана працівниками СБУ у грудні 2017 року".

Пізніше співробітнику СБУ і посереднику повідомили про підозри.

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