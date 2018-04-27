Затриманого СБУшника арештували з правом застави у 1,2 мільйона

Суд заарештував співробітника Служби безпеки Олександра Карамушку, підозрюваного у вимаганні хабара, з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що підозрюваний заарештований строком на 2 місяці.

Клопотання про обрання запобіжного заходу Карамушці розглядала суддя Солом’янського райсуду Києв Людмила Кізюн.

Обвинувачення просило заарештувати Карамушку та не виключала можливість альтернативи у вигляді застави у 8 мільйонів.

На думку прокуратури, є ризики, що Карамушка буде переховуватися від слідства, тому обвинувачення просило його арештувати.

Зокрема, прокурор зазначав, що сбушник отримав паспорт на нині непідконтрольній території Автономної Республики Крим, тому може переховуватись там.

Прокурор під час засідання зачитав уривки розшифровок записів, зроблених під час слідчих дій з викриття отримання хабара.

В свою чергу, адвокати Карамушка надали суду документи, які свідчили про те, що він є учасником АТО та має хворобу шлунка. Захист також надав свідоцтво про одруження та свідоцтво про народження дитини, яке свідчить, що за кілька тижнів в неї буде День народження.

Крім того, адвокати підкреслювали, що слідчі дії, записи якого опублікувало НАБУ, проводились раніше, ніж було зареєстроване провадження, що протиречить законодавству.

Раніше директор НАБУ повідомив, що 24 квітня співробітники бюро затримали працівника СБУ на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Він додав, що ця справа є продовженням "операції, яка була зірвана працівниками СБУ у грудні 2017 року".

Пізніше співробітнику СБУ і посереднику повідомили про підозри.

САП заявляла, що проситиме суд обрати міру запобіжного заходу у вигляді арешту або 8 мільйонів гривень застави для співробітника СБУ, якого затримали на хабарі у 47,5 тисячі доларів.

27 квітня НАБУ опублікувало фрагменти слідчих дій з викриття отримання хабаря співробітником Служби безпеки, який був затриманий 24 квітня.