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Пожежа у "Вікторії": чиновника ДСНС залишили під "нічним" арештом

П'ятниця, 4 травня 2018, 18:01

Суд залишив під домашнім арештом колишнього керівника Київського відділу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, який є обвинуваченим у справі щодо пожежі в таборі "Вікторія".

Про це інформує в п'ятницю портал "Судова влада України".

Зазначається, що 4 травня Київський районний суд міста Одеса продовжив розгляд справи стосовно колишнього екс-керівника підрозділу ДСНС.

Заслухавши думку сторін, суд залишив інспектора під "нічним" домашнім арештом ще на 60 діб, а також відсторонив від посади до 4 липня.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.367 КК України – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам та державним інтересам.

Наступне судове засідання призначене на 10.00 25 травня.

Як повідомлялось, прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-заступника Одеського мера Зінаїди Цвірінько у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія".

В ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

Слідство щодо пожежі тривало одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.

24 квітня виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.

Українська правда
Теми: пожежаОдеська областьсуд
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