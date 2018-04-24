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Суд виніс вирок виховательці з табору "Вікторія"

Вівторок, 24 квітня 2018, 16:23
ФОТО: Думская

Виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

"Обвинувачена визнала в суді свою провину, у зв’язку з цим, судом було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки", - повідомили в прес-службі.

Також виховательці на два роки заборонили займати посади, пов'язані з відповідальністю за пожежну безпеку.

Жінка була єдиним працівником табору із вищою освітою, яка підписувала акти про пожежну безпеку.

Цокур (Янчук) визнали винною за частиною 2 ст. 137 КК України - неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.

Слідство щодо пожежі триває одразу по кількох напрямах і по шістьох кримінальних провадженнях, серед них і стосовно Цокур.

Також відкрите провадження стосовно директора Саркісяна.

Ще одне кримінальне провадження відкрите щодо екс-заступника міського голови Одеси Зінаїди Цвірінько. Її прокуратура підозрює у недбалості, що призвела до трагедії.

Альона Мазуренко, УП
Теми: судпожежаОдеса
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