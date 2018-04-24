Суд виніс вирок виховательці з табору "Вікторія"

Виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

"Обвинувачена визнала в суді свою провину, у зв’язку з цим, судом було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки", - повідомили в прес-службі.

Також виховательці на два роки заборонили займати посади, пов'язані з відповідальністю за пожежну безпеку.

Цокур (Янчук) визнали винною за частиною 2 ст. 137 КК України - неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля.

В результаті пожежі загинуло троє дітей.

1 березня прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно відстороненого директора табору Петроса Саркісяна.