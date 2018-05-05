Сенатори США чекають від Луценка пояснень щодо "справи Манафорта"
Троє американських сенаторів-демократів звернулися до генпрокурора Украни Юрія Луценка з проханням роз'яснити інформацію NYT про блокування розслідування щодо Манафорта.
Текст відкритого листа cенаторів Роберта Менендеса, Патріка Легі і Річарда Дурбіна оприлюднений на сайті Сенату США.
"Ми висловлюємо занепокоєння з приводу інформації про те, що ваше відомство здійснило кроки, які перешкоджають розслідуванню спецпрокурора США Роберта Мюллера", - йдеться у листі.
Сенатори підкреслили, що двостороння співпраця в юридичних питаннях повинна розширюватися, незважаючи на політику.
"Спільне розслідування справи Манафорта має значення не тільки для розслідування Мюллера, але й для викриття корупційних схем часів президентства Віктора Януковича", - наголошується у документі.
Менендес, Легі і Дурбін сформулювали три питання щодо інформації про замороження чотирьох справ:
- Чи дійсно ГПУ здійснювала такі кроки? Якщо так, чому?
- Чи звертався хтось з адміністрації Трампа із закликом до українського уряду не співпрацювати з Мюллером?
- Чи обговорювалася тема розслідування Мюллера між українськими і американським урядами та під час зустрічі президентів Порошенка і Трампа у Нью-Йорку у 2017 році?
Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.
В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.
Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.
У Генпрокуратурі разом з тим оприлюднили копію відповіді ГПУ кореспондентам "The New York Times", зазначивши, що її було надіслано 20 квітня 2018 року на запит журналістів видання.
У відповіді "було надано інформацю щодо стану розслідування кримінальних проваджень, за виключенням відомостей досудового розслідування, які відносяться до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора у визначеному ним можливому обсязі", зазначили у Генпрокуратурі.