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Сенатори США чекають від Луценка пояснень щодо "справи Манафорта"

Субота, 5 травня 2018, 07:11
Сенатори США чекають від Луценка пояснень щодо справи Манафорта

Троє американських сенаторів-демократів звернулися до генпрокурора Украни Юрія Луценка з проханням роз'яснити інформацію NYT про блокування розслідування щодо Манафорта.

Текст відкритого листа cенаторів Роберта Менендеса, Патріка Легі і Річарда Дурбіна оприлюднений на сайті Сенату США.

"Ми висловлюємо занепокоєння з приводу інформації про те, що ваше відомство здійснило кроки, які перешкоджають розслідуванню спецпрокурора США Роберта Мюллера", - йдеться у листі.

Сенатори підкреслили, що двостороння співпраця в юридичних питаннях повинна розширюватися, незважаючи на політику. 

"Спільне розслідування справи Манафорта має значення не тільки для розслідування Мюллера, але й для викриття корупційних схем часів президентства Віктора Януковича", - наголошується у документі.

Менендес, Легі і Дурбін сформулювали три питання щодо інформації про замороження чотирьох справ:

  • Чи дійсно ГПУ здійснювала такі кроки? Якщо так, чому?
  • Чи звертався хтось з адміністрації Трампа із закликом до українського уряду не співпрацювати з Мюллером?
  • Чи обговорювалася тема розслідування Мюллера між українськими і американським урядами та під час зустрічі президентів Порошенка і Трампа у Нью-Йорку у 2017 році?

Раніше видання NYT опублікувало матеріал, в якому стверджувалося, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times пояснювали це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

У Генпрокуратурі разом  з тим оприлюднили копію відповіді ГПУ кореспондентам "The New York Times", зазначивши, що її було надіслано 20 квітня 2018 року на запит журналістів видання.

У відповіді "було надано інформацю щодо стану розслідування кримінальних проваджень, за виключенням відомостей досудового розслідування, які відносяться до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора у визначеному ним можливому обсязі",  зазначили у Генпрокуратурі. 

 
 
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"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСШАГенпрокуратураЛуценко
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