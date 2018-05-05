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На КПВВ Гнутове ввели режим "червоний": перебування заборонено

Субота, 5 травня 2018, 16:27

Через обстріли контрольного пункту в’їзду-виїзду Гнутове в районі КПВВ було тимчасово оголошено режим перебування "червоний".

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

За його словами, 5 травня близько 9.00 та 10.00 російсько-терористичні війська двічі здійснили обстріл КПВВ Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Попередньо встановлено, що обстріл бойовики окупаційних адміністрацій РФ вели використовуючи протитанкові керовані ракети.

Зазначається, що в цей час на КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких було евакуйовано до укриття. В результаті обстрілу два автомобілі пошкоджено, громадяни не постраждали.

"Роботу КПВВ було призупинено. З метою забезпечення безпеки громадян та з’ясування обставин події, в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду Гнутове було тимчасово оголошено режим "червоний"", - сказав Гуцуляк.

Як повідомлялося, 30 квітня набуло чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі.

Документ, серед іншого, встановлює режими перебування в зоні безпеки на території Донбасу для осіб, які не були залучені до проведення операції: "зелений"(перебування та переміщення осіб не обмежене, за винятком районів забороненого і обмеженого доступу), "жовтий" (перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, проводиться особистий огляд громадян і речей, транспортних засобів, даний режим встановлюється на межах ізоляції і районів обмеженого доступу), "червоний" (перебування осіб тимчасово обмежено, заборонено, пропуск громадян і посадових осіб здійснюється за наявності перепуски, транспортні засоби та громадяни на окремі ділянки місцевості та об'єкти не допускаються).

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіМіноборони
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