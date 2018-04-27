У Міноборони розповіли, яким буде порядок на Донбасі після АТО

З початком Операції об'єднаних сил на Донбасі почне діяти особливий порядок.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст розпорядження про особливий порядок.

Відзначається, що документ вступить в дію 30 квітня.

Згідно з ним, даний порядок передбачає надання органам сектору безпеки і оборони та іншим державним органам спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях.

Зоною безпеки, прилеглою до району бойових дій, вважається: Виноградне, Курахово, Очеретяне, Розівка, Вовчеярівка, Біла гора, Новоайдар, Садки, Макарівка, Простяне, уздовж адмінкордону Луганської та Харківської областей, Ольгівка, уздовж адмінкордону Донецької та Харківської областей, Знаменівка, вздовж адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей, Комішеваха, уздовж адмінкордону Донецької та Запорізької областей, Урзуф, уздовж морського узбережжя, Приморське.

У цій зоні за рішенням командувача Об'єднаних сил, можуть створюватися райони обмеженого доступу і заборонені для доступу райони.

Потрапити в зону обмеженого доступу особи, які не залучені до проведення операції, зможуть тільки за рішенням командувача Об'єднаних сил, командирів оперативно-тактичних груп і відповідних начальників, до повноважень яких входить забезпечення і дотримання порядку перебування в районах проведення операції Об'єднаних сил.

Допуск в район забороненого доступу буде здійснюватися на підставі встановлених зразків перепусток, за рішенням командувача Об'єднаних сил. Допуск сторонніх осіб в такий район заборонений.

Районом бойових дій, вважається район, охоплений бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання по недопущенню прориву противника вглиб території держави.

Документ також встановлює режими перебування в зоні безпеки на території Донбасу для осіб, які не були залучені до проведення операції: "зелений" (перебування та переміщення осіб не обмежене, за винятком районів забороненого і обмеженого доступу), "жовтий" (перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, проводиться особистий огляд громадян і речей, транспортних засобів, даний режим встановлюється на межах ізоляції і районів обмеженого доступу), "червоний" (перебування осіб тимчасово обмежено, заборонено, пропуск громадян і посадових осіб здійснюється за наявності перепуски, транспортні засоби та громадяни на окремі ділянки місцевості та об'єкти не допускаються).

Відзначається, що відповідні режими можуть тимчасово вводитися в окремих районах, або по усій зоні безпеки за рішенням командувача Об'єднаних сил.

Підставою для допуску в район проведення операції Об'єднаних сил для осіб, які не були залучені до забезпечення нацбезпеки і оборони є: проживання в районі особи або його найближчих родичів (при наявності відповідних документів), розміщення в районі проведення операції місць поховання близьких родичів або членів сім'ї, смерть близьких родичів або членів сім'ї в районі проведення операції, наявність права власності на об'єкти нерухомості в районі проведення операції.

А також необхідність участі в забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, або з гуманітарних питань, необхідність виконання дипломатичних або консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС України) та ін.

Згідно з документом, військовослужбовці, правоохоронці та особи, визначені ст.8 закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей" мають низку спеціальних повноважень.

Зокрема можуть застосовувати в разі крайньої необхідності зброю і спецзасоби до осіб, які здійснили або здійснюють правопорушення або інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог учасників операції, або дії, пов'язані з несанкціонованою спробою проникнення в район операції.

Учасники операції також мають повноваження затримувати і доставляти осіб в органи Нацполіції, перевіряти у громадян і посадових осіб документи, в разі їх відсутності – затримувати до встановлення особи, здійснювати огляд речей і транспортних засобів, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах, не допускати транспортні засоби та громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти.

А також входити в житлові та інші приміщення, на території приміщень підприємств, установ та організацій, використовувати для службових цілей засоби зв'язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам і організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і міжнародних організацій.

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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