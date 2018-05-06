Зайцеве знову обстріляли з гармат, є поранений

6 травня близько 11 години бойовики двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"За попередніми даними, в результаті обстрілу одна людина зазнала поранень, загорівся житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається , що про теракт повідомлено представникам спільної моніторингової місії ОБСЄ.

На місці події працюють рятувальники та швидка медична допомога.

Як повідомлялося, бойовики вже обстрілювали Зайцеве 3 і 4 травня.